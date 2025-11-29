Il calvario di Loredana | Io e la mia malattia autoimmune odissea di un anno e mezzo ma ancora nessuna data per la mia visita

La storia di Loredana raccontata nel video. Lei, come tanti altri parmigiani, si è vista negare una visita per una malattia piuttosto grave e ha dovuto ripiegare sul privato per farsi curare. Ecco il suo racconto. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

