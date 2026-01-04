L’interesse del Barcellona per João Cancelo sembra essere concreto, secondo le recenti dichiarazioni di Laporta. La possibile operazione potrebbe portare a un ritorno del portoghese tra le fila blaugrana, con conseguenze per l’Inter. La situazione resta da monitorare, mentre Marotta e il club nerazzurro sono stati informati delle evoluzioni in corso.

Inter News 24 Cancelo Inter, Laporta strizza l’occhio al ritorno del portoghese al Barcellona: parole che non lasciano alcun dubbio! Marotta avvisato. Le manovre di mercato dell’ Inter per la fascia destra devono registrare un’importante presa di posizione pubblica proveniente dalla Spagna. Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha rotto il silenzio in un’intervista al Correio da Manha, confermando il suo gradimento per Joao Cancelo. Il numero uno blaugrana ha ammesso di nutrire una personale simpatia calcistica sia per il terzino, conteso dai nerazzurri, sia per Joao Felix. Tuttavia, Laporta non ha affondato il colpo definitivo, precisando che ogni decisione tecnica spetterà esclusivamente al direttore sportivo Deco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, Laporta strizza l’occhio al ritorno del portoghese al Barcellona: parole che non lasciano dubbi!

Leggi anche: Cancelo Inter, Juve o ritorno al Barcellona? Le parole di Hansi Flick fanno tremare i nerazzurri

Leggi anche: Calciomercato Inter, il retroscena sulla trattativa per Cancelo: il portoghese telefona a Laporta! Da dove nascono i dialoghi con l’Al Hilal

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Romano: “Acerbi-De Vrij e Cancelo, serve chiarire. Lui vuole aspettare il Barcellona ma l’Inter…”.

Cancelo, Laporta esce allo scoperto: c’è l’annuncio del presidente del Barcellona - Il presidente del club blaugrana si è esposto pubblicamente per quanto riguarda il possibile ritorno del terzino portoghese. spaziointer.it