Cancelo alla Juve si allontana il ritorno a Torino! Quale dovrebbe essere la prossima squadra del portoghese Sta succedendo in queste ore

In queste ore si intensificano le voci sul futuro di João Cancelo, con il suo ritorno alla Juventus ormai sfumato. La sua prossima destinazione sembra ancora da definire, aprendo nuovi scenari per il laterale portoghese. Analizziamo le possibilità e gli sviluppi più recenti riguardo al suo trasferimento, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione attuale.

Cancelo alla Juve, più lontano il ritorno in bianconero! Ecco la prossima squadra del terzino portoghese. Sta accadendo in queste ore. Il mercato di gennaio dell’Inter si infiamma improvvisamente sull’asse Italia-Arabia Saudita. La dirigenza nerazzurra, sempre attenta alle occasioni per puntellare la rosa a disposizione di Chivu, ha aperto un canale diretto e “costante” con l’ Al Hilal. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, i dialoghi tra i due club sono entrati in una fase caldissima e la doppia operazione potrebbe ridisegnare la fisionomia della difesa interista già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ritorno di Cancelo in Italia? Nesti: "Normalmente dall'Arabia arrivano giocatori già in età avanzata, come potrebbe essere un Milinkovic-Savic che era stato proposto alla ... - Ai microfoni di Radio Sportiva l'opinionista Carlo Nesti ha commentato le voci su un possibile ritorno di Joao Cancelo in Italia, quest'ultimo cercato da Inter e ... tuttojuve.com