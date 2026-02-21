Canavese | droga armi e 125mila euro sequestrati 6 arresti e 19
Nel Canavese, le forze dell’ordine hanno sequestrato droga, armi e 125 mila euro durante un’operazione mirata. Sei persone sono finite in manette e altre diciannove sono state denunciate. Le indagini hanno portato alla scoperta di un traffico illecito attivo nel territorio, con prove concrete di sostanze stupefacenti e armi nascosti in diverse abitazioni. La questione ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.
Operazione antidroga nel Canavese: sei arresti e diciannove denunce in un'ampia operazione delle forze dell'ordine. Un'imponente operazione condotta dai carabinieri nel Canavese ha portato all'arresto di sei persone e al deferimento di altre diciannove, con il sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, oltre 125.000 euro in contanti e armi da fuoco. L'intervento, coordinato dalla Procura di Ivrea, si è concentrato su un'area specifica del territorio e ha l'impiego di oltre cento militari e del supporto di unità cinofile specializzate, rivelando una rete di traffico di droga operante con continuità e in concorso tra più soggetti.
Due arresti per droga e armi clandestine, sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati: maxi operazione della polizia anche nel Chietino. Nella recente operazione condotta nel Chietino, la polizia ha arrestato due persone per droga e armi clandestine, sequestrando circa 600 grammi di sostanze stupefacenti e coltelli a serramanico.
Maxi operazione dei carabinieri: sequestrati chili di esplosivo, armi e droga. Dodici arresti. Nelle prime ore di martedì, i carabinieri di Penne hanno portato a termine un'operazione che ha portato al sequestro di tonnellate di esplosivo, armi e droga.
