Due arresti per droga e armi clandestine sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati | maxi operazione della polizia anche nel Chietino VIDEO

Nella recente operazione condotta nel Chietino, la polizia ha arrestato due persone per droga e armi clandestine, sequestrando circa 600 grammi di sostanze stupefacenti e coltelli a serramanico. Complessivamente, sono state identificate 27 persone e applicate sanzioni per circa 22mila euro. L'intervento ha coinvolto anche controlli su tre attività commerciali dedicate alla vendita di cannabis.

Due arresti, 27 persone identificate, elevate sanzioni per quasi 22mila euro, sequestrati droga e coltelli a serramanico, sottoposti a verifica tre "cannabis shop". È l'esito dell'operazione della polizia di Stato che ha coinvolto l'intero territorio nazionale, con l'impegno degli investigatori.

