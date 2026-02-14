Curling Svezia con le spalle al muro | Edin e compagni ancora a secco alle Olimpiadi! Canada e Svizzera promosse

La squadra di curling della Svezia ha perso ancora una partita ai Giochi di Milano-Cortina, dopo aver subito tre sconfitte di fila. La causa è una prestazione deludente contro il Canada, che ha vinto per 8-6 sul ghiaccio di Cortina. La sconfitta mette in difficoltà i campioni olimpici in carica, che cercano di reagire in una competizione difficile.

La Svezia è incappata nella terza sconfitta consecutiva nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026: dopo le battute d’arresto rimediate contro l’Italia e la Gran Bretagna, i Campioni Olimpici di Pechino 2022 sono stati battuti dal Canada per 8-6 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Niklas Edin e compagni, tra i favoriti per le medaglie, hanno pagato a caro prezzo i quattro punti messi a segno dai nordamericani nell’ottavo end e ora sono davvero con le spalle al muro: non sono praticamente ammessi altri passi falsi se si vuole concretamente puntare alle semifinali, riservate ai primi quattro classificati del round robin aperto a dieci squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Gran Bretagna ha vinto contro la Svezia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Cortina.

Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.

