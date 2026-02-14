Curling Svezia con le spalle al muro | Edin e compagni ancora a secco alle Olimpiadi! Canada e Svizzera promosse

Da oasport.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di curling della Svezia ha perso ancora una partita ai Giochi di Milano-Cortina, dopo aver subito tre sconfitte di fila. La causa è una prestazione deludente contro il Canada, che ha vinto per 8-6 sul ghiaccio di Cortina. La sconfitta mette in difficoltà i campioni olimpici in carica, che cercano di reagire in una competizione difficile.

La Svezia è incappata nella terza sconfitta consecutiva nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026: dopo le battute d’arresto rimediate contro l’Italia e la Gran Bretagna, i Campioni Olimpici di Pechino 2022 sono stati battuti dal Canada per 8-6 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Niklas Edin e compagni, tra i favoriti per le medaglie, hanno pagato a caro prezzo i quattro punti messi a segno dai nordamericani nell’ottavo end e ora sono davvero con le spalle al muro: non sono praticamente ammessi altri passi falsi se si vuole concretamente puntare alle semifinali, riservate ai primi quattro classificati del round robin aperto a dieci squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

curling svezia con le spalle al muro edin e compagni ancora a secco alle olimpiadi canada e svizzera promosse

© Oasport.it - Curling, Svezia con le spalle al muro: Edin e compagni ancora a secco alle Olimpiadi! Canada e Svizzera promosse

Curling, la Gran Bretagna stende la Svezia: Edin crolla con Mouat, strada in salita alle Olimpiadi. Svizzera ok

La Gran Bretagna ha vinto contro la Svezia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Cortina.

Curling, Svezia e Svizzera impeccabili alle Olimpiadi. Crollano Canada e Gran Bretagna tra le donne

Anna Hasselborg e la squadra svedese hanno vinto contro la Danimarca grazie a un ultimo tiro decisivo, mentre le svizzere hanno superato la Cina con un finale intenso.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

MILANO CORTINA - OGGI INIZIANO LE OLIMPIADI INVERNALI 2026

Video MILANO CORTINA - OGGI INIZIANO LE OLIMPIADI INVERNALI 2026

Argomenti discussi: Secca sconfitta per l’Italia contro la Svezia: si riapre tutto nel curling misto; Curling, seconda sconfitta per Mosaner e Constantini: la Svezia si impone per 9-4; Milano Cortina: Il curling apre le danze, Canada e Svezia senza problemi; I fratelli Wranaa fanno paura, Constantini-Mosaner sconfitti 9-4.

curling svezia con leCurling, Svezia con le spalle al muro: Edin e compagni ancora a secco alle Olimpiadi! Canada e Svizzera promosseLa Svezia è incappata nella terza sconfitta consecutiva nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026: dopo le battute d'arresto rimediate ... oasport.it

curling svezia con leCurling maschile, prima sconfitta per l'Italia a trazione cembranaDopo le prestigiose vittorie contro Svezia e Gran Bretagna, prima sconfitta nel round robin per l'Italia di Amos Mosaner e Joel Retornaz battuta, dopo tre ore di gara, all'ultima stone dell'extra end ... rainews.it