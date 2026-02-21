Campobello 17 anni travolto | indaga la Polfer forse distrutto

Un giovane di 17 anni è morto ieri sera a Campobello di Mazara, investito da un treno nei pressi di una stazione ferroviaria. La Polizia Ferroviaria sta indagando sull’incidente, che potrebbe essere stato causato da un atto di distruzione o da altri fattori. I rilievi sul luogo hanno rilevato danni alla recinzione e tracce sul binario. La famiglia del ragazzo è sotto shock, mentre proseguono le verifiche per chiarire la dinamica.

Tragedia sui binari: un ragazzo di 17 anni travolto da un treno a Campobello di Mazara. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita ieri sera, 20 febbraio 2026, investito da un treno nei pressi di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:57 lungo la linea ferroviaria che collega Trapani a Castelvetrano, causando l’interruzione del traffico e gettando nel lutto la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto, con un’attenzione particolare all’uso di cuffie da parte del giovane. Un pomeriggio di dolore e sgomento. La notizia della morte del ragazzo ha sconvolto Campobello di Mazara, una cittadina costiera dove la sua famiglia è ben conosciuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ha le cuffie mentre lavora e non sente l’arrivo del treno: 17enne muore travolto a Campobello di MazaraUn ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, a Campobello di Mazara.

