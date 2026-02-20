Ha le cuffie mentre lavora e non sente l'arrivo del treno | 17enne muore travolto a Campobello di Mazara

Un ragazzo di 17 anni è morto oggi dopo essere stato travolto e ucciso da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola: non l'avrebbe sentito arrivare perché aveva le cuffie.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, diciassettenne muore investito dal convoglio a Campobello di Mazara

Leggi anche: Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno: 17enne investito e ucciso dal treno in arrivo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cuffie e auricolari Bluetooth: la guida alle migliori marche da acquistare; Ho testato dozzine di auricolari nell’ultimo anno: questi li fanno saltare tutti fuori dall’acqua; Le cuffie che usiamo ogni giorno sono piene di sostanze tossiche; ASUS annuncia le ROG Kithara.

Cuffie tossiche, la nuova indagine sulle sostanze nocive e il rischio dell’effetto cocktailUn'analisi indipendente su 81 modelli presenti nel mercato europeo ha rivelato tracce di sostanze potenzialmente nocive, come bisfenoli e ftalati, nel ... fanpage.it

Cuffie e sostanze chimiche: cosa emerge dai test e come scegliere con più criterioUno studio europeo ha trovato sostanze chimiche pericolose in un vasto numero di cuffie e auricolari. Bisfenoli, ftalati e ritardanti di fiamma possono migrare sulla pelle con l’uso prolungato, sollev ... msn.com

#Trapani Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara, è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane stava camminando vicino ai binari e non si s - facebook.com facebook