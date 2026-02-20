Ha le cuffie mentre lavora e non sente l'arrivo del treno | 17enne muore travolto a Campobello di Mazara
Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, a Campobello di Mazara. La causa è il fatto che indossava cuffie mentre lavorava o si spostava, e non si è accorto dell’arrivo del convoglio. L’incidente è avvenuto in contrada San Nicola, vicino a un’area frequentata da giovani. La vittima stava attraversando i binari quando il treno lo ha investito. La polizia sta indagando sulla dinamica.
Un ragazzo di 17 anni è morto oggi dopo essere stato travolto e ucciso da un treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola: non l'avrebbe sentito arrivare perché aveva le cuffie.🔗 Leggi su Fanpage.it
