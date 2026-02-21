Cambiaso a Sky | La peggiore gara con Spalletti non ha funzionato niente Problema mentale? Non credo più di distanze e di modi di stare in campo

Cambiaso ha commentato la sconfitta contro Spalletti, attribuendo il risultato a problemi tattici e di distanze in campo. La partita ha evidenziato difficoltà nel mantenere la posizione e nel coordinarsi con i compagni, senza che si tratti di un problema mentale. L’allenatore ha sottolineato che nulla ha funzionato e che le scelte in campo non hanno portato ai risultati sperati. La squadra si prepara ora a migliorare le prestazioni nei prossimi incontri.

Cambiaso a Sky: «La peggiore gara con Spalletti, non ha funzionato niente». Le dichiarazioni del jolly bianconero dopo il ko contro il Como. Cambiaso è intervenuto a Sky dopo Juve-Como. Le sue dichiarazioni QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DAGLI APPLAUSI AI FISCHI – « Sicuramente a mani basse è stata la peggiore da quando c’è il mister, oggi purtroppo fase offensiva, fase difensiva non ha non ha funzionato veramente niente e dobbiamo analizzare quello che è successo. Domani lo analizzeremo con calma, con lucidità e vedremo come migliorare » SPIEGAZIONE – « È difficilissimo dirtelo, nel senso che non non lo so. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Il problema più urgente di Modi non è la Cina, ma l’inquinamentoQuesta settimana, Nuova Delhi affronta una crisi di inquinamento senza precedenti, con livelli di qualità dell’aria che raggiungono il massimo tollerabile e oltre. Chiellini a Sky: «C’è bisogno di un po’ più di carattere, anche qualcosa di più a livello emotivo. Spalletti? Sarei felice di continuare con lui ma…»Giorgio Chiellini analizza la situazione attuale del calcio italiano, sottolineando l'esigenza di maggiore carattere ed emotività nelle squadre. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter; Spalletti spiega il cambio Cabal-Cambiaso all'intervallo di Galatasaray-Juventus: Bisogna saper gestire; Juventus, Di Canio: Cambiaso è un faticatore non un giocatore di qualità. L'hanno confuso col Manchester City e Real Madrid...; 'Non uno, ma tre passi indietro. Ogni tanto la palla va buttata via'. Galatasaray-Juve, Costacurta a Sky: La squadra sta cescendo. Su Cambiaso…Le parole di Alessandro Costacurta rilasckate negli studi di Sky al termine della gara tra Galatasaray e Juventus L'articolo Galatasaray-Juve, Costacurta a Sky: La squadra sta cescendo. Su Cambiaso… ... msn.com De Grandis: Quando tutti sono cresciuti, Cambiaso è rimasto indietro ma…Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del rendimento di Andrea Cambiaso: Cambiaso, prima di questa stagione di letargo, sembrava il giocatore di fascia più vicino ... tuttojuve.com Spalletti 4: la peggiore partita da quando è arrivato alla Juventus, costellata da errori anche suoi. Sbaglia le scelte, tutte, non cambia la partita quando necessario. Parte dall’inizio senza punte, errore che però nel primo tempo non si vede. Poi però la squadra - facebook.com facebook Cabal ha fatto peggio di Cambiaso e si è beccato pure il rosso x.com