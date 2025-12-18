Il problema più urgente di Modi non è la Cina ma l’inquinamento

Questa settimana, Nuova Delhi affronta una crisi di inquinamento senza precedenti, con livelli di qualità dell’aria che raggiungono il massimo tollerabile e oltre. La nebbia avvolge la città, mettendo in pericolo la salute dei suoi abitanti. Un problema che supera di gran lunga le tensioni geopolitiche, evidenziando l’urgenza di intervenire per proteggere l’ambiente e la vita quotidiana di milioni di persone.

Nuova Delhi, dalla nostra inviata. Questa settimana i livelli di inquinamento dell’aria a Delhi hanno raggiunto i livelli più alti della stagione, per giorni la nebbia ha avvolto la città arrivando a toccare il limite massimo di 500 Iqa, l’Indice di qualità dell’aria, una cifra che secondo gli standard del governo è considerata di livello “grave” e che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sarebbe trenta volte superiore al limite consentito. Poche settimane fa il ministro per la Salute indiano, Prataprao Jadhav, ha presentato al Parlamento un nuovo rapporto che attesta almeno 200.000 casi di malattie respiratorie acute nei principali ospedali pubblici di Delhi negli ultimi tre anni, causando nel 2023 oltre 17. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

