Chiellini a Sky | C’è bisogno di un po’ più di carattere anche qualcosa di più a livello emotivo Spalletti? Sarei felice di continuare con lui ma…

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Chiellini analizza la situazione attuale del calcio italiano, sottolineando l'esigenza di maggiore carattere ed emotività nelle squadre. In un'intervista a Sky, il difensore torna anche sulla sua volontà di continuare con Spalletti, evidenziando le sfide e le prospettive future del calcio nazionale.

Chiellini a Sky: «C’è bisogno di un po’ più di carattere, anche qualcosa di più a livello emotivo». Le dichiarazioni del dirigente prima di Juve Pafos. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Pafos. Di seguito le parole del dirigente bianconero. RISCATTO – « C’è bisogno di un po’ più di carattere, anche qualcosa di più a livello emotivo. Oggi è una buona occasione, loro sono una squadra di tutto rispetto ma noi abbiamo una vittoria obbligata, sono punti di cui abbiamo bisogno per ripartire anche poi dopo la sconfitta di Napoli non solo per il risultato ma anche per la prestazione, c’è rammarico per come è arrivata la sconfitta » COMUNICAZIONE SPALLETTI – « Ieri ha parlato e li stessi segnali che manda fuori li manda dentro» ZHEGROVA – « C’è curiosità da parte di tutti anche perchè sapevamo che avrebbe fatto fatica nelle prime settimane, oggi sta meglio in sprazzi di allenamento e di partita ha fatto vedere delle cose importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiellini a sky c8217232 bisogno di un po8217 pi249 di carattere anche qualcosa di pi249 a livello emotivo spalletti sarei felice di continuare con lui ma8230

© Juventusnews24.com - Chiellini a Sky: «C’è bisogno di un po’ più di carattere, anche qualcosa di più a livello emotivo. Spalletti? Sarei felice di continuare con lui ma…»

Juve, Chiellini: "Tudor? Avevamo bisogno di qualcosa di diverso" - "È stata una decisione sofferta per mille motivi, ma pensiamo che ci fosse bisogno di qualcosa di diverso". Scrive gazzetta.it

Chiellini: "Spalletti abbraccia tutti. Rinnovo di Yildiz? C'è la volontà di tutte le parti..." - Giorgio Chiellini sale sul palco del Social Football Summit e racconta il suo mondo con la Juve al centro. Come scrive gazzetta.it