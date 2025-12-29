Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la situazione della squadra e le recenti discussioni, sottolineando il momento positivo della squadra e il rendimento di alcuni giocatori, come Esposito. Chivu ha inoltre espresso la propria opinione sulla comunicazione di Conte, evidenziando la centralità dei risultati ottenuti. Le sue parole offrono uno sguardo sulla ripresa dell’Inter e sulla strategia futura.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalanta. Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Cristian Chivu ha commentato così la vittoria ottenuta nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. LA MATURAZIONE DI PIO, INTER USCITA DALLA ZONA DI CONFORT? – « Sono contento anche della prestazione di Marcus, di è dato da fare e ha impegnato la loro linea difensiva. Poi quando non ne aveva più abbiamo deciso di inserire Pio. E’ entrato bene, ha recuperato quella palla e ha mandato in porta Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu a Dazn: «Non mi interessa cosa dice Conte! Noi primi, non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo! Su Esposito…»

Chivu: "Sono contento del risultato, del resto dite che conta molto. Non mi interessa quello che dice Conte"