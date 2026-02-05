Rapina al tabacchi di via Mercanti | arrestati i due responsabili

Due uomini sono stati arrestati ieri pomeriggio dopo aver rapinato un tabacchi in via Mercanti a Salerno. La polizia, intervenuta prontamente, ha fermato K.M. e P.M.S.D.D., due stranieri accusati di aver messo a segno il colpo e ora sono in caserma in attesa di ulteriori chiarimenti.

In azione, la squadra mobile della Questura di Salerno: sono stati acciuffati K.M. e P.M.S.D.D., due stranieri accusati di rapina aggravata. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, gli indagati, all'apertura del tabacchi in via Mercanti, dopo aver aggredito il titolare, bloccandolo.

