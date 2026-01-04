Mlacic Inter Moretto suona l’allarme | aumenta la concorrenza per il difensore! Ci sono anche gli occhi di una big europea

Il mercato dei difensori si fa sempre più competitivo, con Mlacic Inter al centro di un’attenzione crescente. Secondo le ultime indiscrezioni, anche alcune grandi società europee mostrano interesse per il giocatore, aumentando la pressione sul club nerazzurro. La situazione richiede attenzione e strategia, mentre si delineano nuovi scenari per il futuro del difensore.

Inter News 24 : ecco chi lo vuole. La corsa al talento cristallino di Branimir Mlacic si arricchisce di una pretendente di lusso, complicando i piani dell’ Inter. Il roccioso difensore centrale classe 2007, attualmente in forza all’ Hajduk Spalato, è da tempo sul taccuino degli osservatori della Beneamata, ma le sue prestazioni non sono passate inosservate nel resto d’Europa. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, anche il Barcellona ha mosso i primi passi concreti. 🔗 Leggi su Internews24.com

