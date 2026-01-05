Calciomercato Juve la Fiorentina mette gli occhi su un altro bianconero Pronto l’assalto di Paratici

La Fiorentina continua a monitorare i giocatori della Juventus, con l’intenzione di rafforzare la propria rosa. Recenti indiscrezioni indicano un interesse verso un altro calciatore bianconero, mentre si attende la strategia del club viola. La situazione di mercato si complica, con possibili sviluppi nelle prossime settimane. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali e le trattative in corso tra le due società.

Calciomercato Juve, la Fiorentina mette gli occhi su un altro calciatore bianconero. Pronto già l’assalto dell’ex Fabio Paratici in vista di gennaio. Il mercato della Vecchia Signora entra nel vivo con una possibile operazione in uscita che coinvolge una delle rivali storiche. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Fabio Miretti. A muovere i fili della trattativa per i viola è Fabio Paratici, dirigente che conosce molto bene l’ambiente dei bianconeri e che avrebbe in programma un colloquio immediato con i vertici della Continassa. La società toscana cerca rinforzi di qualità per la propria mediana e il giovane talento azzurro rappresenta il profilo ideale per il nuovo corso tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Miretti, nelle prossime ore tentativo della Fiorentina - La Fiorentina potrebbe presto fare un tentativo per acquistare dalla Juventus il cartellino di Fabio Miretti. tuttojuve.com