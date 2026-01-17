Calcio risultati serie A Inter a +6 sul Milan
Dopo la ventunesima giornata di Serie A, l'Inter si mantiene saldamente al secondo posto con un vantaggio di sei punti sul Milan. La classifica si aggiorna con i risultati delle partite recenti, tra cui la vittoria dell’Inter contro l’Udinese. Le prossime sfide vedranno Napoli e Sassuolo affrontarsi in serata, mentre l’attenzione resta rivolta alla lotta per le prime posizioni del campionato italiano di calcio.
Roma, 15 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Udinese-Inter 0-1 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, ore 18 Napoli-Sassuolo, ore 20.45 Cagliari-Juventus, domenica 18 gennaio ore 12.30 Parma-Genoa, ore 15 Bologna-Fiorentina, ore 18 Torino-Roma, ore 20.45 Milan-Lecce, lunedì 18 gennaio ore 18.30 Cremonese-Verona, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan 43, Napoli 40, Roma, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino 23, Cremonese, Parma 22, Genoa, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina, Pisa 14, Verona 13. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
