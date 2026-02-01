Calcio risultati serie A | Inter a +8 sul Milan

L’Inter mantiene un vantaggio di otto punti sul Milan dopo la vittoria contro la Cremonese, con risultato di 2-0. La squadra di Inzaghi ha conquistato tre punti importanti, mentre il Milan si avvicina a questa sfida con qualche preoccupazione in più. La giornata di campionato si conclude con altre partite, tra cui il successo della Lazio sul Genoa e la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. La corsa in classifica si fa sempre più interessante.

Roma, 1 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cremonese-Inter 0-2 Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0, Torino-Lecce 1-0, Como-Atalanta 0-0, Cremonese-Inter 0-2, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan. Classifica: Inter 55, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Bologna 30, Udinese, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventiquattresima giornata: venerdì 6 febbraio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Inter Milan

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, l'Inter si mantiene saldamente al secondo posto con un vantaggio di sei punti sul Milan.

Ecco i risultati e la classifica aggiornati della Serie A dopo la quindicesima giornata, con il Milan in testa a +1 sul Napoli.

INTER vs MILAN DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Ultime notizie su Inter Milan

CALCIO - I RISULTATI DEGLI INCONTRI DEL 1° FEBBRAIO ECCELLENZA - GIR. B Sorridono i tifosi AmarantoBlu per la vittoria della Tivoli Calcio 1919 contro l’Ottavia, con il risultato di 3-1 raggiungendo così la terza posizione in classifica. PROMOZIONE - G - facebook.com facebook