Snowboard alpino i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno | allenamenti sulla pista delle Olimpiadi

L’Italia dello snowboard alpino si prepara a Livigno per un raduno dal 6 al 9 gennaio, sulla pista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato undici atleti, sette uomini e quattro donne, per allenarsi in vista delle future competizioni internazionali. L’evento rappresenta un momento importante di preparazione e verifica del livello degli atleti in una località di grande rilevanza per le discipline invernali.

L' Italia dello snowboard alpino si allenerà a Livigno, località che ospiterà le gare del PGS delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato undici azzurri, sette uomini e quattro donne, per un raduno dal 6 al 9 gennaio. Nella località valtellinese, in provincia di Sondrio, si ritroveranno, ad un mese dall'inizio dei Giochi, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Aaron March, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava. Prosegue intanto la Coppa Europa: a Folgaria, in Trentino, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio si terranno due giganti paralleli.

