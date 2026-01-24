Calcio lunedì la rappresentativa provinciale svolgerà un allenamento in vista del trofeo toscana-memorial orlandi I Giovanissimi B del selezionatore Luigi Bertolini si radunano al Duilio Boni

Lunedì alle 14, la rappresentativa provinciale Giovanissimi B di Massa Carrara, guidata da Luigi Bertolini, si riunirà al “Duilio Boni” per un allenamento in preparazione del “Trofeo Toscana-Memorial Orlandi”. L’appuntamento è un momento importante per i giovani calciatori, che si preparano a sostenere l’impegno sportivo con attenzione e serietà. La seduta sarà un’occasione per affinare le strategie e consolidare il gruppo in vista delle competizioni.

La selezione provinciale Giovanissimi B di Massa Carrara, guidata dal selezionatore Luigi Bertolini, ha diramato la lista dei calciatori convocati per la seduta di allenamento programmata per lunedì alle ore 14.30, con inizio attività alle ore 15. L’allenamento si terrà al “Duilio Boni“ di Fossone, e ha l’obiettivo di formare la squadra che parteciperà al “XXXV Trofeo Toscana - XI Torneo Regionale Marco Orlandi“. La delegazione ricorda ai convocati l’obbligo di presentarsi muniti di indumenti personali per l’allenamento. Le società sono invitate a trasmettere copia del certificato di idoneità sportiva in corso di validità all’indirizzo e-mail dpmassacarrara@lnd. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio, lunedì la rappresentativa provinciale svolgerà un allenamento in vista del “trofeo toscana-memorial orlandi“. I Giovanissimi B del selezionatore Luigi Bertolini si radunano al “Duilio Boni“ Leggi anche: AKA – Accademia Karate Arezzo trionfa al Trofeo Toscana Giovanissimi Leggi anche: BOXE: stasera e domani va in scena il trofeo gasparotto-memorial franchini promosso dalla pugilistica bertola. Petriccioli sfida il colombiano Cervantes in vista della finale del titolo italiano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA Provinciale Under 14 Asti; Parte l’avventura dell’Under 15: selezione al via a Montanaso per venti ragazze; Il Friuli sfida la Groenlandia, ma è solo calcio: Vi invitiamo a Udine per giocare un'amichevole contro la nostra rappresentativa; Rappresentativa Calcio a 5 U17. Nuovo raduno in programma: i convocati. Calcio, lunedì la rappresentativa provinciale svolgerà un allenamento in vista del trofeo toscana-memorial orlandi. I Giovanissimi B del selezionatore Luigi Bertolini ...La selezione provinciale Giovanissimi B di Massa Carrara, guidata dal selezionatore Luigi Bertolini, ha diramato la lista dei calciatori ... sport.quotidiano.net Calcio: lunedì raduno al ’Duilio Boni’ di fossone in preparazione al Trofeo Toscana ’Marco Orlandi’. L’elenco dei convocati. La rappresentativa provinciali Allievi ...Il selezionatore Nicola Tenerani della rappresentativa provinciale Allievi ha comunicato i nomi dei calciatori convocati per lunedì 19 gennaio ... sport.quotidiano.net Lunedì ti sei perso la diciannovesima puntata de Il Calcio Tiburtino Nessun problema, puoi sempre rimediare andando sul nostro canale Youtube - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.