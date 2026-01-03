La capolista Cinquale all’esame Fosdinovo Monti e Palleronese promettono spettacolo

La tredicesima giornata del campionato di Terza Categoria si avvicina, con il match tra Cinquale e Fosdinovo in programma domenica 4 gennaio alle ore 18 a Romagnano. La capolista Cinquale, con 33 punti, affronta la quarta forza del torneo, Icf Fosdinovo, che segue a quota 24. Un incontro che promette spettacolo e può influenzare la classifica di metà stagione.

Tredicesima giornata, ultima del girone di andata, prima del 2026 del campionato di Terza Categoria che domenica 4 gennaio, alle 18, manda in visione il big – match di via Mannini a Romagnano tra la reginetta del torneo Cinquale (33 punti) e la quarta forza Icf Fosdinovo (24). "L’impegno è proibitivo – sosteneva il presidente dei lancieri Balloni – Il Cinquale è fortissimo, forse la miglior squadra del campionato assieme al Monti e Spartak Apuane, non solo perché ha delle individualità di spicco ma possiede una buona organizzazione di gioco, però, in campo ci sarà anche l’Icf con la sua classifica di assoluto prestigio, con un suo impianto di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

