Calcio Terza Categoria | sale al terzo posto la Polisportiva Carrarese Pari lo scontro al vertice Spartak-Monti E il Cinquale si avvicina alla vetta
L’atteso scontro al vertice tra lo Spartak Apuane e il Monti è finito in parità. Con il risultato di 1-1, frutto del vantaggio siglato al 15’ da Tarantola a cui ha risposto all’85’ Soldani, le due squadre si sono spartite la posta in palio, continuando a condividere la leadership del campionato di Terza Categoria che dopo nove turni si sta dimostrando sempre più avvincente. Ancora imbattuti i due club che devono guardarsi le spalle dall’agguerrito Cinquale che nell’anticipo ha superato 1-0 la matricola Terrinca, grazie alla rete di Fricia, e che si conferma essere la compagine più accreditata per dare fastidio alle due reginette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Calcio (Terza Categoria-Girone Vasto): Marina di San Salvo Calcio-Furci 5-0 https://www.abruzzowebtv.it/?sz=3200,1,10,0,29682 - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Acerbi torna al centro della difesa. A destra ci sarà Luis Henrique, per la terza volta titolare in campionato dopo Cagliari e Verona. Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Vai su X
Calcio Terza Categoria: sale al terzo posto la Polisportiva Carrarese. Pari lo scontro al vertice Spartak-Monti. E il Cinquale si avvicina alla vetta - 1, frutto del vantaggio siglato al 15’ da Tarantola a cui ha risposto all’85’ Soldani, le due squ ... Si legge su msn.com
Calcio Terza categoria. Sorpresa Ancaiano: vittoria a casa Meroni. San Rocco ok. Monticchiello, punti a tavolino. Sconfitto il Berardenga - E’ dell’Ancaiano la sorpresa nel girone senese del campionato di Terza categoria: la vittoria per 2- msn.com scrive
Terza Categoria, 5 partite su 5 per la capolista Serra San Bruno. Pernocari, vittoria e secondo posto insieme allo Sp. Piscopio - Pari a reti bianche nella sfida dal sentore di play off tra Paravati e Fulmine Sorianello. Lo riporta ilvibonese.it
Calcio, Terza Categoria: altra goleada dell’ASD Invictus che travolge la Nuova Valle 5-0 - Così l’ASD Invictus di mister Cerra liquida la pratica Nuova Valle con un 5- Come scrive ilreventino.it
Calcio, 3ª Categoria: Longi e Academy Sant’Agata in vetta, vince l’Azzurra Barcellona - Il Longi e l'Academy Sant'Agata continuano a comandare la classifica nel Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo ... Scrive 98zero.com
Sport, Terza categoria: il punto sul girone E - Dopo 5 giornate del campionato di Terza categoria, girone E, guida la classifica la formazione del Rofrano con 15 punti in classifica, seguono Porto degli Infreschi con 13, Polisportiva Centola e Supe ... Riporta infocilento.it