Calcio Terza Categoria | sale al terzo posto la Polisportiva Carrarese Pari lo scontro al vertice Spartak-Monti E il Cinquale si avvicina alla vetta

L’atteso scontro al vertice tra lo Spartak Apuane e il Monti è finito in parità. Con il risultato di 1-1, frutto del vantaggio siglato al 15’ da Tarantola a cui ha risposto all’85’ Soldani, le due squadre si sono spartite la posta in palio, continuando a condividere la leadership del campionato di Terza Categoria che dopo nove turni si sta dimostrando sempre più avvincente. Ancora imbattuti i due club che devono guardarsi le spalle dall’agguerrito Cinquale che nell’anticipo ha superato 1-0 la matricola Terrinca, grazie alla rete di Fricia, e che si conferma essere la compagine più accreditata per dare fastidio alle due reginette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

