Calcio femminile pari tra Roma e Juventus Milan a segno contro il Napoli nell’8° turno di Serie A

Calato il sipario sugli anticipi del sabato dell’ottavo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Dopo gli impegni della Nazionale italiana di Andrea Soncin negli USA, con la doppia amichevole contro la formazione di casa, riprende il torneo nazionale e questo sabato c’era attesa per il confronto tra Roma e Juventus al “Tre Fontane”. Le giallorosse hanno cercato di far valere il fattore campo. La compagine allenata da Luca Rossettini ha trovato dopo 12? il gol grazie a Valentina Bergamaschi, brava a farsi trovare pronta in fase realizzativa sull’invito di Giada Greggi. Le capitoline non sono riuscite a mettersi a riparo nel corso del confronto, non avendo la giusta concretezza negli ultimi 30 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, pari tra Roma e Juventus. Milan a segno contro il Napoli nell’8° turno di Serie A

