Finale da brividi il Ravenna subisce il pareggio al 97' e trova la vittoria al 101' | Solini piega il Guidonia

Nel match tra Ravenna e Guidonia, un finale emozionante ha regalato un risultato inaspettato. Dopo un pareggio al 97', i giallorossi sono riusciti a conquistare la vittoria al 101', grazie a un gol di Solini. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per il Ravenna, che torna a sorridere dopo un periodo difficile. Un incontro che resterà nella memoria dei tifosi per l’intensità e i colpi di scena finali.

Finale al cardiopalma al Benelli tra Ravenna e Guidonia, i giallorossi ritrovano la vittoria dopo un mese e mezzo. Gli uomini di Marchionni, passati in vantaggio nel finale del primo tempo con Tenkorang, vengono raggiunti al 97' ma trovano il gol vittoria al minuto 101 con Solini. Un successo che serve a consolidare il secondo posto e a portarsi a -4 dall'Arezzo, impegnato domenica contro la Juventus Next Gen. Venerdì prossimo i bizantini saranno ospiti al Curi di Perugia, inizio ore 20:30. La partita comincia su ritmi bassi, il Ravenna fatica a creare grattacapi a un Guidonia ben schierato in campo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Milan Genoa 1-1, psicodramma nel finale: Leao agguanta il pareggio al 92? poi Stanciu sbaglia il rigore della vittoria al 98?. Cos’è successo a San SiroNel match tra Milan e Genoa terminato 1-1, Leao ha trovato il pareggio all’ultimo minuto, al 92’. Il Palermo vola: un guizzo di Le Douaron piega la Samp, Inzaghi trova la terza vittoria consecutivaIl Palermo di Pippo Inzaghi conquista la terza vittoria consecutiva, tornando a mettere in fila successi dopo quasi due anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Italia-Portogallo, esordio da brividi agli Europei 2026 di calcio a 5: azzurri subito alla prova del fuoco; Stankevicius ne segna 40, ma Fabriano ribalta la Virtus nel finale; Leeds United-Fulham 1-0: Nmecha, super-sub, firma una vittoria al fotofinish; Bologna-Fiorentina 1-2: gran colpo viola con Mandragora e Piccoli. Finale da brividi, il Ravenna subisce il pareggio al 97' e trova la vittoria al 101': Solini piega il GuidoniaFinale al cardiopalma al Benelli tra Ravenna e Guidonia, i giallorossi ritrovano la vittoria dopo un mese e mezzo. Gli uomini di Marchionni, passati in vantaggio nel finale del primo tempo con Tenkora ... ravennatoday.it Finale da brividi a Fano. La Virtus lotta e vince contro Lagonegro. Il Palas Allend è una bolgia: esplode la festavirtus volley fano 3 lagonegro 2 : Coscione 1, Tonkonoh 21, Merlo 24, Roberti 6, Ricci 1, Mengozzi 12, Iannelli (L), ... msn.com Se si parla di finali disturbanti, allora secondo mia opinione il finale di questo gioiellino è devastante. La suggestione di quello che il finale preannuncia mette davvero i brividi. Per me il migliore insieme a The Mist e Oldboy. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.