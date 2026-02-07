Calcio tre punti al Ravenna | la rete di Corsinelli è sufficiente a piegare il Carpi

Dopo una prima mezz’ora senza reti, il Ravenna conquista tre punti contro il Carpi grazie a Corsinelli, che segna nel primo tempo. La vittoria interna, la seconda di fila, permette ai giallorossi di scavalcare alcune squadre in classifica e di avvicinarsi alla capolista Arezzo, che dovrà ancora scendere in campo domenica.

La rete di Corsinelli nel primo tempo permette al Ravenna di battere il Carpi. Dopo lo 0-0 di Perugia i giallorossi trovano la seconda vittoria interna consecutiva e si portano a -4 dalla capolista Arezzo, in attesa che i toscani giochino domenica contro la Pianese. Giovedì prossimo gli uomini di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna Carpi

Questa sera il Ravenna ospita il Carpi nello stadio Benelli.

La Juventus conquista una vittoria fondamentale al Dall’Ara, superando il Bologna 1-0 grazie alla rete di Cabal nella ripresa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ravenna Carpi

Argomenti discussi: CALCIO Busatto regala 3 punti al Sangiuliano all’ultimo respiro; Nuova Sondrio: tre punti che valgono doppio; Calcio dilettanti: Albingaunia tre punti che valgono doppio, turno favorevole al Vado; Primavera 2. L'Udinese ritrova i tre punti, Renate battuto e agganciato in classifica.

Juve Women, battuto il Como: Carbonell e Krumbiegel regalano i tre punti. La classificaVittoria importantissima per la Juve Women, che ha battuto 0-2 il Como Women grazie alle reti di Carbonell (al secondo gol stagionale) e Krumbiegel. Così facendo la squadra di Massimiliano Canzi è sal ... tuttosport.com

Il Termoli batte e supera l'Unipomezia: tre punti d'oro per la salvezzaIl Termoli interrompe il digiuno di vittorie e ottiene tre punti d'oro nella sfida salvezza con l'Unipomezia. Al Cannarsa i giallorossi vincono uno a zero, scavalcando i laziali in classifica e uscend ... rainews.it

Umberto Eusepi, 11 punti coi suoi gol decisivi, è finora il calciatore più determinante del girone nel 2019/20. #perlaprecisione #alessandriacalcio #stagione1920 #ForzaGrigi facebook

Adani: "Lezione di calcio del Como, ma i tre punti li ha presi il Milan. Una delle più grandi ingiustizie che ci sono state in questo campionato" x.com