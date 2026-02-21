Calabria | Operaio precipita tra i detriti trauma cranico Indagini

Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto tra i detriti durante un intervento di recupero in Calabria. La causa del incidente sembra essere stata una perdita di stabilità della struttura. Soccorritori intervenuti sul posto hanno stabilizzato l’uomo, che ha riportato un trauma cranico. La zona è stata immediatamente isolata per consentire le operazioni di soccorso e verificare eventuali altre criticità strutturali. Le autorità continuano le verifiche per accertare le responsabilità.

Calabria Lacerata: Un Operaio Combattente tra Detriti e Speranza, Mentre l’Emergenza Svela Fragilità Croniche. Un grave incidente sul lavoro ha gettato un’ombra cupa sulla Calabria già provata dagli eventi alluvionali. Un operaio è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza dopo una caduta in un cantiere di recupero nei pressi dei Laghi di Sibari, in provincia di Cosenza, riportando un trauma cranico. L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nelle operazioni post-disastro e sulla necessità di affrontare le fragilità strutturali che rendono la regione particolarmente vulnerabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Teggiano, scontro tra auto in via Perillo: 71enne ricoverato con trauma cranico e lesioni. Indagini in corso.A Teggiano, un incidente tra due auto in via Perillo ha provocato il ricovero di un uomo di 71 anni con un trauma cranico e altre ferite.

Licata, anziano ferito a bordo imbarcazione: trauma cranico, soccorso urgente e volo in ospedale. Indagini in corso.Questa mattina un uomo di 70 anni è rimasto ferito nel porto di Licata.

