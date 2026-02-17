Verizon impone 35 giorni di attesa per sbloccare telefono pagato

Verizon ha deciso di allungare a 35 giorni il tempo necessario per sbloccare i telefoni pagati. La mossa riguarda i clienti che hanno saldato l'acquisto e ora devono aspettare oltre un mese prima di poter usare il dispositivo con altri operatori. La nuova politica si applica a tutti i telefoni acquistati tramite pagamento completo, senza eccezioni. Questa modifica si riflette anche nella documentazione ufficiale dell'azienda, che ha aggiornato le tempistiche sul suo sito web.

questo testo sintetizza le modifiche introdotte da verizon riguardo lo sblocco dei dispositivi acquistati a saldo. la novità principale riguarda l'imposizione di un periodo di attesa di 35 giorni prima di poter sbloccare un telefono pagato, con regole diverse a seconda del metodo di pagamento e del tipo di piano. l'obiettivo dichiarato è prevenire attività fraudolente e garantire una verifica accurata delle transazioni. verizon aggiunge un periodo di attesa di 35 giorni per lo sblocco di un telefono pagato. fonti di settore riportano un aggiornamento della politica di sblocco dei dispositivi postpaid: in presenza di saldo residuo o pagamento online dell'importo tramite app, viene richiesto un periodo di attesa di 35 giorni.