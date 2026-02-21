Cagliari Lazio 0-0 i biancocelesti non riescono a svoltare la stagione Buon punto per i sardi Il resoconto del match

Un pareggio tra Cagliari e Lazio si è verificato a causa di una difesa solida da parte dei sardi e di un attacco inefficace degli ospiti. La partita si è conclusa con un risultato senza reti, lasciando entrambi i team senza vittorie. I padroni di casa hanno mostrato compattezza, mentre i biancocelesti hanno tentato diverse occasioni senza successo. La sfida ha portato un punto a testa, ma lascia molte domande sulla forma delle due squadre.

di Francesco Spagnolo Cagliari Lazio 0-0, i biancocelesti vengono fermati dai sardi in un match ricco di emozioni. Un punto che serve soprattutto ai sardi. La ventiseiesima giornata di Serie A ha regalato un match intenso all'Unipol Domus, dove la sfida Cagliari Lazio si è trasformata in una vera e propria battaglia tattica e di nervi. In un'atmosfera elettrica, le due squadre si sono divise la posta in palio al termine di novanta minuti caratterizzati da infortuni, decisioni arbitrali cruciali e un finale incandescente che ha visto i biancocelesti sfiorare il colpaccio esterno. Sin dai primi minuti, i padroni di casa hanno cercato di imporre il ritmo, approfittando di una Lazio inizialmente contratta.