Serie A Lazio e Cremonese fanno un punto a testa | finisce senza reti all' Olimpico

La Lazio pareggia 0-0 contro la Cremonese all'Olimpico, nella sfida che apre il 16° turno di Serie A. La squadra di Sarri paga le numerose assenze (Rovella, Zaccagni, Isaksen e Basic) e non va oltre il pari. Primo tempo senza grandi emozioni, i biancocelesti faticano a fare gioco contro una Cremonese ben messa in campo che non lascia spazi. Stesso copione nella ripresa. Vardy ha una buona occasione ma di testa mette alto. Sarri si gioca di nuovo la carta Noslin ma stavolta non si rivela decisiva come a Parma. In pieno recupero l'unica emozione del match: Ceccherini stende al limite dell'area Cancellieri lanciato a rete e viene espulso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

