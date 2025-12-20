Serie A Lazio e Cremonese fanno un punto a testa | finisce senza reti all' Olimpico
La Lazio pareggia 0-0 contro la Cremonese all'Olimpico, nella sfida che apre il 16° turno di Serie A. La squadra di Sarri paga le numerose assenze (Rovella, Zaccagni, Isaksen e Basic) e non va oltre il pari. Primo tempo senza grandi emozioni, i biancocelesti faticano a fare gioco contro una Cremonese ben messa in campo che non lascia spazi. Stesso copione nella ripresa. Vardy ha una buona occasione ma di testa mette alto. Sarri si gioca di nuovo la carta Noslin ma stavolta non si rivela decisiva come a Parma. In pieno recupero l'unica emozione del match: Ceccherini stende al limite dell'area Cancellieri lanciato a rete e viene espulso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Lazio e Cremonese non si fanno male, all’Olimpico finisce 0-0: poche occasioni e ritmi bassissimi
Leggi anche: Pronostico Lazio-Cremonese: all’Olimpico finisce (quasi) sempre così
Lazio-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Lazio-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lazio-Cremonese: ecco curiosità, precedenti, numeri e statistiche; Serie A Enilive | Lazio-Cremonese, i numeri in casa contro i lombardi.
Serie A, Lazio e Cremonese fanno un punto a testa: finisce senza reti all'Olimpico - Vince la noia tra biancocelesti e grigiorossi, che si dividono la posta in palio. ilgiornale.it
Lazio e Cremonese non si fanno male, all’Olimpico finisce 0-0: poche occasioni e ritmi bassissimi - Lazio e Cremonese non si fanno male nel primo anticipo della 16a giornata di Serie A, allo stadio Olimpico finisce 0- fanpage.it
Stop Lazio, la Cremonese strappa il pari: finisce 0-0 all’Olimpico - Finisce senza reti il primo anticipo della 16ª giornata di Serie A tra Lazio e Cremonese. tuttonapoli.net
Serie A, Lazio-Cremonese 0-0: biancocelesti fermati in casa dai grigiorossi Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan- - facebook.com facebook
Lazio-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.