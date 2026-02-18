Il corpo decapitato di una donna è stato trovato questa mattina nell’area dell’ex Cnr a Scandicci, causando grande scalpore tra i residenti. La polizia ha subito avviato le indagini, mentre gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato a questa scena inquietante. La vittima, ancora senza identità, è stata scoperta in una zona isolata, con segni che sembrano suggerire una violenta colluttazione. La comunità si chiede cosa possa aver portato a un gesto così estremo in un quartiere normalmente tranquillo.

SCANDICCI – Giallo nel cuore di Scandicci, dove un macabro ritrovamento ha scosso la tranquillità della mattinata. Il cadavere di una donna è stato scoperto all’interno dell ‘ex area Cnr, un perimetro da tempo al centro di complessi progetti di recupero urbanistico. Sul posto è intervenuta immediatamente la magistrata di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone, insieme ai carabinieri e al personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le prime indiscrezioni che filtrano dagli inquirenti delineano uno scenario dell’orrore: la donna, la cui identità resta ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe stata decapitata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un cadavere di una donna decapitata nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: è giallo

Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a ScandicciUna donna decapitata è stata trovata morta nell’area ex Cnr a Scandicci, vicino a Firenze.

Scandicci: cadavere di una donna decapitata trovato nell’ex area Cnr. Indaga la ProcuraA Scandicci, la scoperta di un cadavere decapitato ha sconvolto la zona, avvenuta nell’area dismessa dell’ex Cnr.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.