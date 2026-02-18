Un cadavere di una donna decapitata nell’area dell’ex Cnr a Scandicci | è giallo
SCANDICCI – Giallo nel cuore di Scandicci, dove un macabro ritrovamento ha scosso la tranquillità della mattinata. Il cadavere di una donna è stato scoperto all’interno dell ‘ex area Cnr, un perimetro da tempo al centro di complessi progetti di recupero urbanistico. Sul posto è intervenuta immediatamente la magistrata di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone, insieme ai carabinieri e al personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le prime indiscrezioni che filtrano dagli inquirenti delineano uno scenario dell’orrore: la donna, la cui identità resta ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe stata decapitata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
