Caccia ai segreti del tumore nei gatti la ricerca promettente anche per l’uomo

Una recente scoperta ha portato alla luce come i gatti possano aiutare a comprendere i tumori negli esseri umani. La ricerca ha identificato mutazioni genetiche condivise tra felini e persone affette da alcune forme di cancro. Gli scienziati studiano i segnali genetici nei felini per svelare meccanismi di malattia ancora poco noti. Questo approccio potrebbe aprire nuove strade per diagnosi e cure più efficaci contro il cancro. La strada verso applicazioni cliniche è ancora lunga, ma i progressi sono evidenti.

Gatti alleati della salute umana. Questa volta non parliamo dell'effetto anti-stress di fusa e coccole, ma di genetica. E la ricerca One Health potrebbe presto portare frutti interessanti. Il primo studio su diversi tipi di cancro nei felini ha infatti identificato delle alterazioni genetiche che potrebbero contribuire a trattare il tumore negli esseri umani, oltre che negli animali. Analizzando diversi tipi di cancro in quasi 500 gatti domestici in cinque Paesi, gli esperti del Wellcome Sanger Institute, dell'Ontario Veterinary College in Canada, dell'Università di Berna e i loro collaboratori hanno scoperto infatti interessanti somiglianze tra queste alterazioni e quelle osservate negli esseri umani.