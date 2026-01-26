Caccia ai punti deboli del tumore alla prostata | la ricerca

La ricerca sul tumore alla prostata si concentra sull’individuazione di punti deboli della malattia, con l’obiettivo di sviluppare strategie mirate per rallentare la sua progressione. Studi approfonditi mirano anche a prevedere quale trattamento sia più efficace per ogni paziente, migliorando così le possibilità di cura e qualità di vita. Questi progressi rappresentano un passo importante verso un approccio più personalizzato e efficace nella gestione della patologia.

Identificare nuove strategie per bloccare la progressione del tumore alla prostata e capire in anticipo quale farmaco funzione su ogni paziente. Sono gli obiettivi, senz'altro ambiziosi, che si è posto Metapro, il nuovo progetto di ricerca che parla italiano e punta a rivoluzionare il trattamento di uno dei tumori maschili più diffusi. Il progetto . Il coordinamento della sfida scientifica è stato affidato all' Irccs di Candiolo, risultato tra i 22 vincitori – su 110 progetti presentati in tutta Europa – del bando EP PerMed joint transnational call 2025. A guidare il progetto, a cui sono stati attribuiti 1.

