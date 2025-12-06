Butez a Dazn | Sommer un modello siamo pronti a fare qualcosa di grande oggi! Ecco cosa ci dà Fabregas

Inter News 24 Il portiere del Como, Jean Butez, ha voluto dire la sua poco prima del match di campionato contro l’Inter a San Siro. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Como, Jean Butez ha presentato così la sfida di oggi a San Siro valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. PAROLE – « Fabregas ci dà la giusta mentalità, dobbiamo fare il nostro come giochiamo in casa, dobbiamo pressare l’Inter e giocare la palla, dobbiamo essere pronti per fare qualcosa di grande. Sommer? Mi piace molto Sommer, è bravo con i piedi ma non solo, anche come mentalità ed è un esempio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

