Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn | Maicon? Ecco cosa gli ho detto Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello Difesa a 3? Oggi è importante fare questo

Calcionews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn. Il tecnico dei lariani ha analizzato la sfida di scena alle 18 a San Siro e valida per la 14a giornata In vista della sfida contro l’Inter del Como, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A, Cesc Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

fabregas nel prepartita di inter como a dazn maicon ecco cosa gli ho detto partita importante se vogliamo arrivare a quel livello difesa a 3 oggi 232 importante fare questo

© Calcionews24.com - Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»

Approfondisci con queste news

fabregas prepartita inter comoFabregas si concentra sul Como prima della sfida con l’Inter - Fabregas e Chivu preparano Como e Inter per una sfida cruciale tra ritorni e tattiche innovative. Lo riporta newsmondo.it

fabregas prepartita inter comoInter-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Fabregas LIVE - L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20- corrieredellosport.it scrive

fabregas prepartita inter comoInterComo, le formazioni ufficiali: sciolti gli ultimi dubbi per Chivu! - Nel Como, il centravanti sarà invece Alvaro Morata, sostenuot da Addai, Nico Paz e Rodriguez. Si legge su spaziointer.it

fabregas prepartita inter comoFabregas torna sulle voci dell’estate e sbotta in conferenza: “Non mi interessa nulla dell’Inter” - Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Como, rivelando alcuni aspetti del suo rifiuto ai nerazzurri. Si legge su spaziointer.it

fabregas prepartita inter como“Il no all’Inter? Non ne voglio parlare, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda”: la reazione di Fabregas - Como, alla domanda sul no all’Inter in estate dopo l’addio d ... Segnala ilfattoquotidiano.it

fabregas prepartita inter comoInter-Como è un match d’alta quota. Chivu e Fabregas a confronto - Lo scudetto e l’Europa, Chivu e Fabregas, Nico Paz e Lautaro Martinez. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fabregas Prepartita Inter Como