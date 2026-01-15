Iran Pd e Avs votano anche risoluzione M5S Ma riformisti dem non ci stanno
Nel contesto della politica internazionale, le decisioni prese da Iran, Pd e Avs di votare anche sulla risoluzione M5S evidenziano le diverse posizioni all’interno del centrosinistra. Mentre alcuni riformisti del Partito Democratico mostrano una certa resistenza, la dinamica riflette le complessità e le tensioni che caratterizzano il dibattito sulla politica estera italiana.
(Adnkronos) – Come un copione già scritto, anche oggi la politica estera continua ad agitare il centrosinistra. Da una parte l'Ucraina con le opposizioni che si presentano con risoluzioni distinte sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto. E poi l'Iran. In commissione Esteri alla Camera, come già ieri al Senato, i 5 Stelle si sono distinti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
