Carcere di Brindisi scoppia la violenza | detenuto manda in ospedale 5 agenti

Un detenuto del carcere di Brindisi ha aggredito cinque agenti, ferendoli e richiedendo il loro ricovero in ospedale. L’episodio si è verificato questa mattina, portando paura tra il personale e riaccendendo le preoccupazioni sulla sicurezza all’interno della struttura. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per garantire l’ordine, mentre gli agenti coinvolti sono stati medicati per le ferite riportate. La situazione rimane sotto osservazione.

Il grave episodio viene reso noto dal sindacato Fns Cisl: "Il nuovo padiglione aperto senza rinforzi, servono con urgenza almeno altri 30 agenti" BRINDISI – Torna a farsi incandescente il clima all'interno della Casa Circondariale di Brindisi. Nella mattinata di oggi, una violenta aggressione ha scosso l'istituto penitenziario, confermando i timori espressi a più riprese dalle rappresentanze sindacali riguardo alla tenuta della sicurezza. Secondo quanto denunciato dalla Fns Cisl Taranto Brindisi, la miccia sarebbe scoppiata per futili motivi. Un detenuto ha colpito con una violenta testata una poliziotta della Penitenziaria, scagliandosi successivamente contro gli altri agenti intervenuti per riportare la calma.