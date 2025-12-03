Caos durante i colloqui in carcere detenuto aggredisce dieci agenti all' Ucciardone

Dieci agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto. È successo questa mattina all’Ucciardone, nel corso degli incontri in sala colloqui, dove un uomo attualmente ristretto nell’istituto di via Enrico Albanese si è scagliato contro i poliziotti mandandoli in ospedale. Otto sono stati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

