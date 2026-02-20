La maggioranza supera il test del bilancio preoccupazioni per la tenuta della Bms

La maggioranza a Brindisi ha superato il voto sul bilancio di previsione 2026-28, una mossa che rafforza la sua posizione politica. La conferma arriva con l’ingresso ufficiale di Pasquale Luperti e Michelangelo Greco nel consiglio comunale. Nonostante si parli ancora di un possibile rimpasto, nessuna decisione concreta è stata presa finora. La discussione sul futuro della giunta continua, mentre le tensioni per la tenuta politica della Bms restano alte. La città osserva attentamente gli sviluppi.

In attesa del rimpasto, il centrodestra allarga i propri ranghi. Nuove criticità sulla partecipata. Cannalire: "Società a grave rischio nel 2026". Il sindaco: "Attueremo un controllo analogico più stringente" BRINDISI – L'ipotesi di un rimpasto resta sullo sfondo, ma intanto la maggioranza supera la prova del bilancio di previsione 2026-28 ed rafforza i propri ranghi, con l'ufficializzazione degli innesti dei consiglieri Pasquale Luperti e Michelangelo Greco. La situazione della Brindisi Multiservizi, però, continua a preoccupare. Lo stato di salute della partecipata ha tenuto banco durante la discussione che ha preceduto l'approvazione del documento, con 21 voti favorevoli e cinque contrari.🔗 Leggi su Brindisireport.it

