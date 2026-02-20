La maggioranza supera il test del bilancio preoccupazioni per la tenuta della Bms
La maggioranza a Brindisi ha superato il voto sul bilancio di previsione 2026-28, una mossa che rafforza la sua posizione politica. La conferma arriva con l’ingresso ufficiale di Pasquale Luperti e Michelangelo Greco nel consiglio comunale. Nonostante si parli ancora di un possibile rimpasto, nessuna decisione concreta è stata presa finora. La discussione sul futuro della giunta continua, mentre le tensioni per la tenuta politica della Bms restano alte. La città osserva attentamente gli sviluppi.
In attesa del rimpasto, il centrodestra allarga i propri ranghi. Nuove criticità sulla partecipata. Cannalire: "Società a grave rischio nel 2026". Il sindaco: "Attueremo un controllo analogico più stringente" BRINDISI – L'ipotesi di un rimpasto resta sullo sfondo, ma intanto la maggioranza supera la prova del bilancio di previsione 2026-28 ed rafforza i propri ranghi, con l'ufficializzazione degli innesti dei consiglieri Pasquale Luperti e Michelangelo Greco. La situazione della Brindisi Multiservizi, però, continua a preoccupare. Lo stato di salute della partecipata ha tenuto banco durante la discussione che ha preceduto l'approvazione del documento, con 21 voti favorevoli e cinque contrari.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Caos medicina, la FLC CGIL mobilita la piazza l’11 dicembre contro la “farsa” del semestre filtro: solo il 10% supera i test
Leggi anche: Export bergamasco, il bilancio trimestrale supera di poco la linea del positivoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LEGGE ELETTORALE, TRA I NODI I LISTINI PER IL PREMIO DI MAGGIORANZA; Il caso Vannacci spinge la maggioranza: ecco perché si accelera sulla legge elettorale; Legge elettorale, si accelera: il testo prima del Referendum; Legge elettorale, nella maggioranza intesa di massima: premio e soglia, resta il nodo preferenze.
Débâcle per la maggioranza sul Milleproroghe: non passano la riapertura della rottamazione e la proroga delle centrali a carboneDébâcle per la coalizione di governo che non riesce a far passare emendamenti chiave come la riapertura della rottamazione quater ... ilfattoquotidiano.it
Pergusa, occasione persa: la maggioranza dice no e il futuro dell’autodromo si allontanaLa proposta di delibera era arrivata a Sala Euno su iniziativa dei consiglieri di opposizione e per il via libera serviva la maggioranza qualificata, ossia 13 voti, ma i favorevoli sono stati 10, ... lasicilia.it