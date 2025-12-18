Perugia via Croce e via dell’Ala | alberature a rischio ma in bilancio non ci sono fondi

Le alberature di via Croce e via dell’Ala a Perugia sono a rischio, ma nel bilancio mancano i fondi necessari per intervenire. La giunta Ferdinandi dichiara di ascoltare i cittadini, ma le richieste più urgenti sembrano restare ignorate, creando un divario tra promesse e azioni concrete. Una situazione che solleva preoccupazioni sulla tutela del patrimonio arboreo e sulla reale attenzione alle esigenze della comunità.

A denunciarlo è il consigliere comunale Elena Fruganti (Fratelli d'Italia), dopo aver verificato che nel bilancio di previsione non sono stati inseriti.

