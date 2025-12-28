Rimini a caccia della Final Four Cerca l’impresa contro Pistoia

È il momento di massima emergenza dell’anno, ma è anche una particolarissima giornata all’interno della regular season, l’ultima d’andata, che può regalare il biglietto per la Final Four di Coppa Italia. La Dole sa che è vietato mollare proprio adesso, anche se ha entrambi gli americani ai box e dall’altra parte c’è Pistoia con uno degli ex più amati, Jazz Johnson. Gerald Robinson è fuori dalla partita con Roseto e fin qui ha saltato dieci partite consecutive. Quella di oggi sarà l’undicesima e il conteggio sembra poter proseguire, perché il play non rientrerà a breve. Mark Ogden stava attraversando un eccellente momento di forma, ma dopo l’ultima partita, il derby a Forlì, ha avvertito un fastidio al piede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

