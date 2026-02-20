I cuochi aretini protagonisti ai campionati della cucina italiana

I cuochi di Arezzo hanno vinto la medaglia d’oro ai campionati della cucina italiana, che si sono svolti a Rimini. La gara, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi, ha attirato i migliori professionisti da tutta Italia. I partecipanti si sono sfidati in diverse prove pratiche, tra cui la preparazione di piatti tradizionali e innovativi. Il team aretino ha conquistato il primo posto grazie alla creatività e alla precisione in cucina, portando a casa un riconoscimento prestigioso. La competizione si è conclusa con una cerimonia di premiazione ricca di emozioni.