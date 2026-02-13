Campionati della Cucina Italiana 2026 | i cuochi di Frosinone protagonisti a Rimini

I cuochi di Frosinone sono stati protagonisti a Rimini durante i Campionati della Cucina Italiana 2026, che si sono svolti dal 15 al 17 febbraio, in occasione della decima edizione dell’evento, organizzata per mettere in mostra le eccellenze della cucina locale e nazionale.

Dal 15 al 17 febbraio al Rimini Expo Centre la 10ª edizione della competizione nazionale: l'Associazione Cuochi Frosinone rappresenta il Lazio con una squadra ricca di talento Dal 15 al 17 febbraio 2026 torna uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama gastronomico nazionale: i Campionati della Cucina Italiana, giunti alla decima edizione. La competizione si svolgerà all'interno della manifestazione Beer & Food Attraction, negli spazi del Rimini Expo Centre, punto di riferimento per il settore food & beverage. Anche la provincia di Frosinone sarà tra le protagoniste, con una nutrita rappresentanza dell'Associazione Provinciale Cuochi Frosinone pronta a difendere i colori del Lazio.