Bridgerton 4 | Sophie e Francesca sarebbero perfette come Laurel e Susannah nel prequel di The Summer I Turned Pretty
Un video virale mette a confronto le attrici Hannah Dodd e Yerin Ha, rispettivamente Francesca e Sophie in Bridgerton, con Rachel Blanchard e Jackie Chung, le mamme di Conrad e Belly in The Summer I Turned Pretty. La somiglianza tra le coppie di personaggi ha attirato l’attenzione dei fan, che immaginano un possibile legame tra le due serie. Il confronto evidenzia come gli interpreti trasmettano emozioni simili. La discussione continua a far parlare gli appassionati di entrambe le produzioni.
Bridgerton e The Summer I Turned Pretty insieme? Un’idea che sembra uscita direttamente dai desideri dei fan. Parliamo di due delle serie più amate e commentate degli ultimi anni, capaci di dominare classifiche e social con la stessa naturalezza con cui fanno battere i cuori del pubblico. Se Bridgerton è ancora in corso, con la seconda parte della quarta stagione in arrivo il 26 febbraio e l’attesissima evoluzione della storia tra Benedict e la sua misteriosa dama, The Summer I Turned Pretty si è conclusa, ma tornerà con un film già confermato che riunirà il cast. Nel frattempo, la promozione di Bridgerton ha acceso i riflettori su una coppia che ha conquistato tutti anche fuori dal set: Hannah Dodd e Yerin Ha. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Bridgerton - Stagione 4 | Parte 2 - Anteprima | Netflix Italia
