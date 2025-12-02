La nuova serie romantica di prime video il sostituto perfetto di the summer i turned pretty

prime video annuncia “every summer after”: il nuovo successo nel genere romance. Con la conclusione della celebre serie The Summer I Turned Pretty, pronta a chiudersi con l’uscita di un film conclusivo, Prime Video si prepara a introdurre un nuovo titolo di grande richiamo nel campo delle produzioni romantiche. La piattaforma ha infatti confermato lo sviluppo di Every Summer After, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Carley Fortune, che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di storie d’amore ambientate in contesti estivi. l’adattamento di “every summer after”: il nuovo progetto di Prime Video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La nuova serie romantica di prime video il sostituto perfetto di the summer i turned pretty

