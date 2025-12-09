Come il film the summer i turned pretty potrebbe uscire a Natale nonostante l aggiornamento del creatore
Concludendosi con successo dopo tre stagioni, la serie televisiva The Summer I Turned Pretty ha lasciato un segno importante tra gli spettatori di Prime Video. Nonostante l’assenza di nuove puntate, i fan possono nutrire speranze di vedere un nuovo prodotto correlato, come un film, che potrebbe arrivare sul grande schermo in un arco temporale di circa un anno. La produzione ha confermato che il progetto cinematografico è in fase di sviluppo, con alcuni aggiornamenti che rincuorano gli appassionati, anche se i tempi di uscita non si sono ancora concretizzati. aggiornamenti sul futuro del film “The Summer I Turned Pretty”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
"The Summer I Turned Pretty" in arrivo il film: anticipazioni e cosa sappiamo - Dopo tre stagioni che hanno fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo, " The Summer I Turned Pretty " si prepara a tornare sugli schermi, ma questa volta sotto forma di film. Si legge su tag24.it
