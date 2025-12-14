La Germani Brescia centra la decima | Openjobmetis Varese battuta 102-94 Gli highlights

La Germani Brescia ottiene la decima vittoria stagionale superando l’Openjobmetis Varese per 102-94 al PalaLeonessa. Con questa prestazione, la squadra conferma il suo ottimo stato di forma e si qualifica matematicamente alla Final Eight di Frecciarossa, consolidando la propria posizione in campionato e rafforzando le ambizioni di stagione.

Un’altra serata da grande squadra, un’altra vittoria che pesa. La Germani Brescia conferma il suo straordinario momento superando l’Openjobmetis Varese per 102-94 al PalaLeonessa, centrando la decima vittoria stagionale e, soprattutto, la matematica qualificazione alla Frecciarossa Final Eight. Today.it

