Botte e angherie psicologiche sull’anziana madre | 47enne in libertà vigilata

A Caravaggio, una donna di 47 anni ha affrontato un procedimento legale per aver aggredito e maltrattato la propria madre anziana. Durante le indagini, sono emersi episodi di violenza fisica e psicologica che hanno coinvolto la famiglia. La donna ora si trova in regime di libertà vigilata, con l’obiettivo di ricevere un percorso di recupero. La vicenda si apre con la richiesta di tutela nei confronti dell’anziana.

Caravaggio, 21 febbraio 2026 – Verrà curata, nella speranza che le violenze di cui si è resa protagonista nei confronti dell’anziana madre non si ripetano più. Una donna di 47 anni, residente a Caravaggio, è stata messa in libertà vigilata, in seguito a una serie di maltrattamenti da lei commessi ai danni della genitrice. Il provvedimento è frutto di fatti risalenti allo scorso mese di ottobre, quando i carabinieri della stazione di Caravaggio hanno denunciato la donna con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti della madre 85enne. L'anziana era stata picchiata dalla figlia a seguito di un'animata lite, riportando lesioni guaribili in dieci giorni, ma non aveva voluto sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Picchia l’anziana madre, 47enne di Caravaggio in libertà vigilataUna donna di 47 anni di Caravaggio ha aggredito la madre durante un alterco, portando a lesioni che si sono consolidate in dieci giorni di cura.

Leggi anche: Incendia l’auto e minaccia via social un amico: 36enne in libertà vigilata

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.