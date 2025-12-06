Incendia l’auto e minaccia via social un amico | 36enne in libertà vigilata

Villa d’Almè. Lo scorso maggio avrebbe prima incendiato l’autovettura di un amico, minacciandolo poi tramite social network. In un episodio precedente, aveva inoltre aggredito un suo conoscente, rubandogli anche il telefono cellulare. I comportamenti di un 36enne italiano residente a Villa d’Almè, accompagnati da evidenti segnali di squilibrio psichico, avevano portato inizialmente al suo ricovero in trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sulla base degli accertamenti e delle valutazioni dell’Autorità giudiziaria, è stata poi disposta nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di residenza in una comunità terapeutica della provincia, provvedimento eseguito dai carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it