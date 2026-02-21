Picchia l’anziana madre 47enne di Caravaggio in libertà vigilata
Una donna di 47 anni di Caravaggio ha aggredito la madre durante un alterco, portando a lesioni che si sono consolidate in dieci giorni di cura. La donna, attualmente in libertà vigilata, ha scatenato la violenta colluttazione in casa, lasciando l’anziana madre con lividi e contusioni. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i vicini, che avevano già segnalato tensioni familiari in passato. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.
Caravaggio. Aveva malmenato l’anziana madre al culmine di una lite, causandole lesioni guaribili in dieci giorni. È u na donna italiana – 47 anni, residente a Caravaggio – la destinataria della misura di sicurezza della libertà vigilata eseguita dai carabinieri nel corso della serata di sabato 14 febbraio. I fatti risalgono al mese di ottobre 2025. I militari della stazione caravaggina avevano deferito P.A.E. per lesioni aggravate nei confronti della madre 85enne, vedova e pensionata, dopo che l’anziana era stata percossa dalla figlia al termine di un’animata lite. L’85enne non aveva manifestato volontà di procedere verso la figlia, minimizzando l’evento e rifiutando l’aiuto da parte del centro antiviolenza e il collocamento in una struttura protetta.🔗 Leggi su Bergamonews.it
