Sci alpinismo | Boscacci e De Silvestro si confermano una coppia vincente

Michele Boscacci e Alba De Silvestro continuano a distinguersi nel mondo dello sci alpinismo. Dopo aver ottenuto un podio nella prima tappa di Coppa del Mondo negli Stati Uniti, i due atleti si sono aggiudicati il titolo di campioni d’Italia nella staffetta mista a San Martino di Castrozza, confermando la loro eccellente forma e competitività nel panorama nazionale e internazionale.

Dopo il podio conquistato nella prima tappa di Coppa del Mondo negli Stati Uniti, Michele Boscacci e Alba De Silvestro si confermano una delle coppie più in forma del momento e conquistano il titolo di campioni d'Italia della staffetta mista a San Martino di Castrozza.

