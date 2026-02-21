Bortolo Mutti | A Messina vincemmo la Serie B senza un campo dove allenarci

Nel 2004, Bortolo Mutti ricorda come il Messina conquistò la promozione in Serie A senza un vero campo di allenamento. La squadra affrontò la stagione senza strutture adeguate, costretta a cercare spazi alternativi per prepararsi. Questa situazione insolita non fermò i giocatori, che riuscirono a ottenere il successo sul campo. Mutti rivela come la determinazione abbia fatto la differenza in un’annata difficile. Ora, la squadra si prepara alla nuova sfida.

Il tecnico degli anni d’oro del calcio giallorosso lo ha dichiarato a Giovanni Remigare nel corso di "Belle Storie", il nuovo format di Stanleybet.news dedicato alla Serie B “Giocavamo le partite in casa allo Stadio Celeste, che l'anno dopo sarebbe stato sostituito dal nuovo impianto e, durante, la stagione non avevamo un campo dove allenarci. Allora eravamo ospiti al campo militare. Molti giocatori si spostavano a piedi e mentre lo raggiungevano incontravano i tifosi che li incitavano. Era un contatto che rallegrava tutti e la testimonianza che la gente di Messina ci stava seguendo e sostenendo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

